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19.11.2024  15:36   Дмитро Колонєй

У Харкові за тисячу днів війни пошкоджено майже 11 тисяч будинків

Про це поінформували в Департаменті житлово-комунального господарства Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, серед постраждалих від ворога будівель:
 
  • понад 8 тис. житлових багатоповерхівок і приватних будинків;
  • майже 700 об'єктів соціальної інфраструктури (заклади освіти, охорони здоров'я, культури, адміністративні будівлі);
  • понад 2 тис. об’єктів комунальної та критичної інфраструктури, а також споруд комерційного призначення.
 
За інформацією департаменту, з початку війни в Харкові було відновлено 877 багатоквартирних будинків без критичних ушкоджень.
 
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Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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