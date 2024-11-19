    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розмінування Харківської області: скільки мін та снарядів знищено за тиждень
19.11.2024  15:05   Віталій Хіневич

Розмінування Харківської області: скільки мін та снарядів знищено за тиждень

Впродовж тижня сапери ДСНС на Харківщині знешкодили 436 ворожих боєприпасів.

 
Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі ХОВА повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.
 
У період з 11 по 18 листопада підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 164 рази виїжджали на виклики щодо надзвичайних ситуацій, ліквідували 72 пожежі, з них 6 – пов'язані з веденням бойових дій. Внаслідок загорянь загинули 7 людей, з них 4 – діти. Ще 4 людей зазнали травм. 
 
«Наразі на території області працюють 33 піротехнічних розрахунки, 169 саперів та 73 одиниці спецтехніки зведеного загону ДСНС, в тому числі 6 машин механізованого розмінування. Впродовж тижня сапери знешкодили 436 ворожих боєприпасів.
 
Всього від початку повномасштабного вторгнення піротехніки обстежили майже 10 тисяч гектарів території регіону, з них 3,8 тисячі гектарів – сільгоспугіддя, 4,2 тисячі кілометрів ліній електропередач, 67 об'єктів та 4,8 тисячі домогосподарств. Загалом виявлено та знешкоджено 106,5 тисячі вибухонебезпечних предметів», – розповів Євген Василенко.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор.
 
Тэги:  міни, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.11 Надзвичайні події Сапери Харківщини знешкодили більше п'яти сотен ворожих мін та боєприпасів 02.11 Надзвичайні події Під Харковом знайшли небезпечну знахідку 01.11 Надзвичайні події За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 1400 вибухонебезпечних предметів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 