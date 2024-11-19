19.11.2024 15:05 Віталій Хіневич

Розмінування Харківської області: скільки мін та снарядів знищено за тиждень

Впродовж тижня сапери ДСНС на Харківщині знешкодили 436 ворожих боєприпасів.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі ХОВА повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

У період з 11 по 18 листопада підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 164 рази виїжджали на виклики щодо надзвичайних ситуацій, ліквідували 72 пожежі, з них 6 – пов'язані з веденням бойових дій. Внаслідок загорянь загинули 7 людей, з них 4 – діти. Ще 4 людей зазнали травм.

«Наразі на території області працюють 33 піротехнічних розрахунки, 169 саперів та 73 одиниці спецтехніки зведеного загону ДСНС, в тому числі 6 машин механізованого розмінування. Впродовж тижня сапери знешкодили 436 ворожих боєприпасів.

Всього від початку повномасштабного вторгнення піротехніки обстежили майже 10 тисяч гектарів території регіону, з них 3,8 тисячі гектарів – сільгоспугіддя, 4,2 тисячі кілометрів ліній електропередач, 67 об'єктів та 4,8 тисячі домогосподарств. Загалом виявлено та знешкоджено 106,5 тисячі вибухонебезпечних предметів», – розповів Євген Василенко.

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