19.11.2024 14:40 Віталій Хіневич

Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла

Вдень 12 листопада під ударом ворога опинився один із районів міста.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що кількість постраждалих внаслідок останнього ворожого обстрілу - тепер їх 12.

У свою чергу у ХОВА повідомили, що у жінки гостра реакція на стрес.

Серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші — в середньому, четверо госпіталізованих.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах області, наражаючи мирних жителів на небезпеку.