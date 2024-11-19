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19.11.2024  08:44   Рита Парфенова

Обстріли на Харківщині: ворог продовжує тероризувати мирне населення

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах області, наражаючи мирних жителів на небезпеку.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 

Наслідки обстрілів 18 листопада

  • 09:40, Куп’янський район, Куп’янська громада, місто Куп’янськ. Ворог застосував безпілотники для скидання вибухових пристроїв, що призвело до пошкодження автомобіля. На щастя, обійшлося без жертв;
  • 15:10, Чугуївський район, Вовчанська громада, село Білий Колодязь. Через обстріл загорівся житловий будинок. Пожежникам вдалося локалізувати вогонь, але будівля зазнала значних пошкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється;
  • 16:00, Харківський район, Дергачівська громада, село Гоптівка. Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали двоє людей: чоловік 52 років та жінка 59 років. Постраждалих оперативно госпіталізували до лікарні. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 листопада близько 16:00 війська рф здійснили обстріл сіл Токарівка та Гоптівка в Харківському районі.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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