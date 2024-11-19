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19.11.2024  08:20   Рита Парфенова

На Харківщині ворог 15 разів атакував позицїї ЗСУ

Українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів на Харківському та Куп’янському напрямках.

війна в україні

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку за останню добу зафіксовано шість зіткнень із противником у районі міста Вовчанськ. Українські військові не дали ворогу прорвати оборону.

На Куп’янському напрямку ситуація також залишається напруженою. Ворог активізував атаки, здійснивши дев’ять штурмів за добу. Найгарячіші точки зосереджені поблизу населених пунктів Кругляківка та Лозова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 листопада близько 16:00 війська рф здійснили обстріл сіл Токарівка та Гоптівка в Харківському районі.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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