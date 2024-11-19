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19.11.2024  14:02   Віталій Хіневич

9 постраждалих через удар по Харкову

Вдень 19 листопада ворог вдарив по Київському району міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що внаслідок обстрілу 9 постраждали.
 
Пʼять людей госпіталізовані, двоє цивільних чоловіків у важкому стані.
 
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Тэги:  агрессия росии, харків
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