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19.11.2024  14:00   Рита Парфенова

Бажав «наростити» аудиторію: блогер з Харков виклав локації ЗСУ в Інтернет

38-річний харків'янин зливав інформацію про українські війська, яка стала загрозою для національної безпеки.

СБУ викрила блогера у Харкові, який розмістив локації ЗСУ в Інтернет

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, Служба безпеки України затримала блогера, який розмістив у мережі відео з місцями розташування підрозділів ЗСУ на Харківщині. Зловмисник, який працює в місцевому супермаркеті, зняв відео, на якому були озвучені особисті дані українських військових.
 
Блогер виклав цей медіафайл в Інтернет, вказавши точний час та геолокацію. Невдовзі це відео поширили російські пропагандистські пабліки, а його сторінка на платформі зібрала понад 300 тисяч переглядів.
 
Зловмисник пояснив свої дії бажанням «наростити» аудиторію. Під час затримання у нього вилучили мобільний телефон, на якому знаходилися докази протиправної діяльності.
 
СБУ повідомила блогеру про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за несанкціоноване поширення інформації, що може допомогти ворогу ідентифікувати позиції ЗСУ. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що доцент-зрадник, який працював на російське гру і коригував удари по Харкову отримав 15 років тюрми.
Тэги:  сбу, харків
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