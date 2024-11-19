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19.11.2024  13:34   Рита Парфенова

Харківводоканал: понад 170 об'єктів водопостачання зруйновано через російські обстріли

Від початку повномасштабного вторгнення рф у Харкові зазнали руйнувань чи пошкоджень понад 170 об’єктів водопостачання та водовідведення.

КП «Харківводоканал»

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», російські обстріли серйозно пошкодили:

  • 50 насосних станцій водопостачання та каналізації.
  • 2,3 км водопровідних мереж та 250 м каналізаційних колекторів великого діаметру.
  • Об'єкти Печенізького гідровузла, очисні споруди й інші критично важливі інфраструктурні елементи.
  • Внутрішньобудинкові системи 650 багатоповерхівок отримали різні ступені пошкоджень.

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» працюють у посиленому режимі, щодня усуваючи наслідки пошкоджень. Комунальники проводять аварійно-відновлювальні роботи в найкоротші терміни, незважаючи на складні умови.

«Наш колектив цілодобово докладає максимум зусиль, щоб харків’яни завжди були з водою. Особливу увагу приділяємо відновленню об’єктів, пошкоджених ворогом», — зазначили в КП.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у листопаді в Харкові ліквідували понад 190 аварій на мережах холодного водопостачання.

Тэги:  вода, харків
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