Харківводоканал: понад 170 об'єктів водопостачання зруйновано через російські обстріли

Від початку повномасштабного вторгнення рф у Харкові зазнали руйнувань чи пошкоджень понад 170 об’єктів водопостачання та водовідведення.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», російські обстріли серйозно пошкодили:
Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» працюють у посиленому режимі, щодня усуваючи наслідки пошкоджень. Комунальники проводять аварійно-відновлювальні роботи в найкоротші терміни, незважаючи на складні умови.
«Наш колектив цілодобово докладає максимум зусиль, щоб харків’яни завжди були з водою. Особливу увагу приділяємо відновленню об’єктів, пошкоджених ворогом», — зазначили в КП.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у листопаді в Харкові ліквідували понад 190 аварій на мережах холодного водопостачання.
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