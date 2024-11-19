19.11.2024 13:34 Рита Парфенова

Харківводоканал: понад 170 об'єктів водопостачання зруйновано через російські обстріли

Від початку повномасштабного вторгнення рф у Харкові зазнали руйнувань чи пошкоджень понад 170 об’єктів водопостачання та водовідведення.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», російські обстріли серйозно пошкодили:

50 насосних станцій водопостачання та каналізації.

2,3 км водопровідних мереж та 250 м каналізаційних колекторів великого діаметру.

Об'єкти Печенізького гідровузла, очисні споруди й інші критично важливі інфраструктурні елементи.

Внутрішньобудинкові системи 650 багатоповерхівок отримали різні ступені пошкоджень.

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» працюють у посиленому режимі, щодня усуваючи наслідки пошкоджень. Комунальники проводять аварійно-відновлювальні роботи в найкоротші терміни, незважаючи на складні умови.

«Наш колектив цілодобово докладає максимум зусиль, щоб харків’яни завжди були з водою. Особливу увагу приділяємо відновленню об’єктів, пошкоджених ворогом», — зазначили в КП. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що у листопаді в Харкові ліквідували понад 190 аварій на мережах холодного водопостачання.