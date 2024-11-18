18.11.2024 11:50 Віталій Хіневич

У листопаді в Харкові ліквідували понад 190 аварій на мережах холодного водопостачання

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» в умовах триваючої ворожої агресії виконують усі необхідні заходи, спрямовані на безперебійне забезпечення харків'ян водою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

У листопаді ремонтники усунули 194 аварійні ситуації на трубопроводах холодного водопостачання, упорядкували 174 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 48 водорозбірних колонок.

Як повідомив начальник служби водопровідних мереж Новобаварського району Євген Сальков, напередодні бригади під керівництвом Романа Зеляка ремонтували трубопроводи у приватному секторі.

«Пошкодження були виявлені на магістралях вулиць Юрія Паращука та Баркалова, а також у провулках Комаровського та Одоєвського. Перед проведенням відновлювальних заходів склали чіткий план робіт, запаслися спецтехнікою та матеріалами. Вклалися у встановлені терміни, після чого території упорядкували», - поінформував Євген Сальков.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

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