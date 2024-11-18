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18.11.2024  12:20   Віталій Хіневич

Браконьєр на Харківщині завдав збитків державі на суму понад 760 тисяч гривень

Рибалку, який займався незаконним промислом, виявили на Печенізькому водосховищі. Він виловлював рибу за допомогою забороненого знаряддя лову.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Виявили факт порушення законодавства співробітники сектору поліцейської діяльності на воді Чугуївського районного управління поліції та працівники Харківського рибоохоронного патруля під час спільного відпрацювання.
 
 
14 листопада на Печенізькому водосховищі 34-річний чоловік здійснював незаконний вилов риби на човні за допомогою сітки, яка є забороненою. Загальна довжина знаряддя лову сягала 91 метр.
 
 
Поліцейські вилучили гумовий човен, сітку, 551 одиницю риби. Матеріальна шкода, яку браконьєр завдав природному середовищу, перевищує 760 тисяч гривень.
 
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік убив вітчима.
 
Тэги:  події, харків
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