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18.11.2024  12:55   

Мешканець Харківщини «зливав» у проросійські Telegram-канали інформацію про місця дислокації українських захисників

Обвинувачений — мешканець селища Пісочин і активний учасник проросійських спільнот у месенджері «Telegram».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У серпні 2024 року 47-річний чоловік з власної ініціативи став передавати адміністратору однієї з них інформацію про місця дислокації українських захисників на території Харківської області. Текстові повідомлення він підкріплював візуальними матеріалами, додаючи скріншоти мап з відповідними позначками. 
 
Крім того, обвинувачений долучався до обговорень дописів антиукраїнських Telegram-каналів. У коментарях чоловік прославляв військових держави-агресорки, вихваляючи «русский характер», а також позитивно оцінював рішення російського президента розпочати так звану «СВО».  
 
Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.  
 
Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили чоловіка. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.  
 
Чоловіка судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. 
 
Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ знешкодила у Харкові оперативно-бойову групу російського гру.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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