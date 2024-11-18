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18.11.2024  10:00   

Підірвали авто військовослужбовця ЗСУ і готувалися до інших терактів: СБУ знешкодила у Харкові оперативно-бойову групу російського гру

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала у Харкові агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами Сил оборони.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, у червні цього року фігуранти підірвали авто військовослужбовця ЗСУ. Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення.
 
Для вчинення теракту фігуранти відслідкували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.
 
 
За даними контррозвідки СБУ, до складу ворожого осередку входило четверо місцевих жителів: харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних.
 
Діяльність групи координував бойовик «спецназу днр», який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським гру.
 
 
За його вказівкою, після підриву авто українського воїна, агенти готували наступний теракт проти Сил оборони.
 
Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися його сховати у заздалегідь облаштованому схроні.
 
 
Одночасно фігуранти отримали завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову.
 
Контррозвідка СБУ задокументувала злочини російської агентури і затримала всіх чотирьох учасників групи.
 
Одного із фігурантів було затримано «на гарячому» у лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм.
 
 
Інших агентів затримано за адресами їхнього проживання. Під час обшуків у них вилучено вибухівку, а також мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.
 
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).
Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агентів за ст. 113 (диверсія) і 258 (терористичний акт).
 
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
 
Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що доцент-зрадник, який працював на російське гру і коригував удари по Харкову отримав 15 років тюрми.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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