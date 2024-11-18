18.11.2024 10:00

Підірвали авто військовослужбовця ЗСУ і готувалися до інших терактів: СБУ знешкодила у Харкові оперативно-бойову групу російського гру

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала у Харкові агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами Сил оборони.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, у червні цього року фігуранти підірвали авто військовослужбовця ЗСУ. Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення.

Для вчинення теракту фігуранти відслідкували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.

За даними контррозвідки СБУ, до складу ворожого осередку входило четверо місцевих жителів: харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних.

Діяльність групи координував бойовик «спецназу днр», який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським гру.

За його вказівкою, після підриву авто українського воїна, агенти готували наступний теракт проти Сил оборони.

Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися його сховати у заздалегідь облаштованому схроні.

Одночасно фігуранти отримали завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини російської агентури і затримала всіх чотирьох учасників групи.

Одного із фігурантів було затримано «на гарячому» у лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм.

Інших агентів затримано за адресами їхнього проживання. Під час обшуків у них вилучено вибухівку, а також мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агентів за ст. 113 (диверсія) і 258 (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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