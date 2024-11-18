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18.11.2024  09:40   Віталій Хіневич

У прокуратурі показали наслідки обстрілів Харківщини

Внаслідок обстрілів є руйнування та постраждалі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 17 листопада близько 20:50 війська рф завдали авіаудар по м. Купʼянськ. Отримала поранення 50-річна жінка.
 
 
О 21:15 окупанти знову обстріляли місто. Мешканка 65 років дістала поранень.
 
 
Внаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, техніку комунального підприємства тощо.
 
 
Також 18 листопада орієнтовно о 5:00 зс рф здійснили удар з авіації по с. Козача Лопань. Пошкоджено приватне домоволодіння та авто.
 
За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ранковий обстріл села Глушківка у Куп'янському районі забрав життя 61-річної жінки та поранив 84-річного чоловіка.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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