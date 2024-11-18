18.11.2024 09:15 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 18 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 18 листопада 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 11

Золочів - 12

Богодухів - 12

Коломак - 10

Великий Бурлук - 12

Печеніги - 10

Слобожанське - 14

Куп’янськ - 10

Берестин - 12

Лозова - 10

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 17 листопада 2024 року.