18.11.2024 13:15 Віталій Хіневич
Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Харкові
У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 6 по 12 листопада захворіли 890 осіб.
Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Харкові
Як зазначили в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані 32 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння - за попередній тиждень, з 31 жовтня по 5 листопада, - така ж кількість). Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було.
Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безкоштовно.
Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях. Інформацію про найближчі пункти вакцинації можна знайти на сайті Департаменту охорони здоров’я за посиланням.
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