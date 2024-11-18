    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині син задушив матір та повідомив правоохоронців
18.11.2024  13:40   Віталій Хіневич

На Харківщині син задушив матір та повідомив правоохоронців

14 листопада о 5:47 на лінію «102» надійшло повідомлення від 34-річного чоловіка про те, що в селищі Нижня Краснопавлівка померла його мати.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На місце події виїжджали керівництво районного відділу поліції та слідчо-оперативна група. Тіло 60-річної жінки направлено для проведення судово-медичної експертизи. За даними експертного дослідження, жінка померла внаслідок механічної асфіксії.
 
В ході досудового розслідування встановлено, що 13 листопада у себе вдома 34-річний чоловік разом з матір’ю та знайомими вживали спиртні напої. Близько 20:00 гості пішли додому, а рідні люди продовжили пиячити. Між ними виникла сварка, під час якої син задушив матір руками. 
 
Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
 
Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік убив вітчима.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.11 Надзвичайні події У Харкові безхатько ударив ножем у шию чоловіка працюючого електропилкою 18.11 Надзвичайні події Браконьєр на Харківщині завдав збитків державі на суму понад 760 тисяч гривень 18.11 Надзвичайні події У Харківській області чоловік убив вітчима
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 