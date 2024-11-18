18.11.2024 13:40 Віталій Хіневич

На Харківщині син задушив матір та повідомив правоохоронців

14 листопада о 5:47 на лінію «102» надійшло повідомлення від 34-річного чоловіка про те, що в селищі Нижня Краснопавлівка померла його мати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На місце події виїжджали керівництво районного відділу поліції та слідчо-оперативна група. Тіло 60-річної жінки направлено для проведення судово-медичної експертизи. За даними експертного дослідження, жінка померла внаслідок механічної асфіксії.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 листопада у себе вдома 34-річний чоловік разом з матір’ю та знайомими вживали спиртні напої. Близько 20:00 гості пішли додому, а рідні люди продовжили пиячити. Між ними виникла сварка, під час якої син задушив матір руками.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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