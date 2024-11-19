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19.11.2024  13:25   Віталій Хіневич

Ворог завдав удару по Харкову (оновлено)

Вдень 19 листопада під ударом опинився один із районом міста.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. 
 
«У Харкові приліт по Київському району міста. На цю хвилину маємо інформацію про трьох постраждалих»,- повідомив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах області, наражаючи мирних жителів на небезпеку.
 
Стало відомо про 7 постраждалих у результаті обстрілу міста
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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