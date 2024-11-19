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19.11.2024  13:00   Віталій Хіневич

Мешканців Харківщини попередили про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики прогнозують 20 листопада пориви вітру.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
20 листопада вранці та вдень по Харкову та області пориви південного вітру, 15 - 20 м/с, I рівень небезпечності, жовтий.
 
Температура повітря: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5 - 10° тепла.
 
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Тэги:  погода, харків
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