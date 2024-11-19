19.11.2024 12:40 Віталій Хіневич
Група осіб на Харківщині викрала авто та продали його разом з іншими речами
Зловмисники незаконно заволоділи чужою автівкою, викрали майно та продали все новому власнику.
Під час досудового розслідування з’ясувалося, що 15 листопада 35-річна мешканка міста Південне разом зі своїми товаришами 28 та 50 років побачили біля подвір’я у місті Мерефа припаркований автомобіль. В салоні знаходились ключі, тож зловмисники без проблем завели автівку та зникли з місця скоєння злочину.
В автівці вони знайшли домкрат, компресор, манометр та набір інструментів – все це майно, а також автомобіль вони невдовзі продали місцевому мешканцю.
Цього ж дня працівники сектору кримінальної поліції затримали зловмисників.
За даним фактом відділом поліції № 3 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкціями статей передбачене максимальне покарання до 8 років позбавлення волі.
Усі зловмисники затримані відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру у скоєнні злочинів та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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