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19.11.2024  12:40   Віталій Хіневич

Група осіб на Харківщині викрала авто та продали його разом з іншими речами

Зловмисники незаконно заволоділи чужою автівкою, викрали майно та продали все новому власнику.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час досудового розслідування з’ясувалося, що 15 листопада 35-річна мешканка міста Південне разом зі своїми товаришами 28 та 50 років побачили біля подвір’я у місті Мерефа припаркований автомобіль. В салоні знаходились ключі, тож зловмисники без проблем завели автівку та зникли з місця скоєння злочину. 
 
В  автівці вони знайшли домкрат, компресор, манометр та набір інструментів – все це майно, а також автомобіль вони невдовзі продали місцевому мешканцю. 
 
Цього ж дня працівники сектору кримінальної поліції затримали зловмисників.
 
 
За даним фактом відділом поліції № 3 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкціями статей передбачене максимальне покарання до 8 років позбавлення волі. 
 
Усі зловмисники затримані відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру у скоєнні злочинів та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 30-річний харків'янин псував домофони на Каркача.
Тэги:  події, харків
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