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19.11.2024  10:45   Рита Парфенова

30-річний харків'янин псував домофони на Каркача

Поліція оперативно встановила особу чоловіка, який пошкоджував домофони на приватних домоволодіннях.

Новини Харкова: затримали хулігана, який псував домофони
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

17 листопада до правоохоронців звернувся мешканець Індустріального району міста Харків. Він повідомив, що невідомий чоловік під час прогулянки з собакою умисно зриває кнопки домофонів на бульварі Івана Каркача.

Окрім заяви, аналогічна інформація була виявлена правоохоронцями під час моніторингу соціальних мереж. Завдяки зібраним даним, поліцейські швидко встановили особу порушника. Ним виявився 30-річний харків’янин, який не зміг пояснити своїх дій.

Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). За такі дії йому загрожує штраф або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові збільшилася кількість випадків вандалізму та крадіжок устаткування.

Тэги:  вандалізм, харків
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