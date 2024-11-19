19.11.2024 10:16 Рита Парфенова

Відео, як прикордонники нищать ворога на Вовчанському напрямку

Артилеристи прикордонної бригади «Гарт», яка діє у складі Сил оборони України, продовжують завдавати потужних ударів по позиціях російсько-окупаційних військ на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Вовчанському напрямку військовослужбовці Державної прикордонної служби України ефективно знищили опорні пункти противника. У результаті операції було ліквідовано щонайменше 14 окупантів. Крім того, артилерійським вогнем зруйновано фортифікаційні споруди, бліндажі та знищено транспортні засоби ворога.

Ударна операція була проведена з високою точністю завдяки злагодженій роботі розвідників, які виявили позиції ворога, та оперативній реакції гармашів. Знищення ворожої інфраструктури та техніки значно послабило бойові можливості окупантів у цьому секторі.

Відео роботи артилеристів прикордонної бригади «Гарт» дивиться тут.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео повітряної атакі дронарів бригади «Гарт» на ворожі позиції під Вовчанськом.