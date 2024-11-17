Повітряна атака дронарів бригади «Гарт» на ворожі позиції під Вовчанськом (відео)

Одним із яскравих прикладів ефективної боротьби стала атака дронарів бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Завдяки високоточним ударам безпілотників, дронарі знищили ворожу БМП-3, кілька транспортних засобів, а також 120-мм міномет і систему виявлення дронів. Успішні удари завдали не тільки пошкоджень техніці ворога, а й послабили його бойову спроможність.

Крім того, розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу «Скорпіон» завдали точкових вогневих уражень по позиціях російських окупантів, де вони укривалися. Це є важливим елементом боротьби за стратегічно важливі території Харківської області, зокрема під Вовчанськом.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.