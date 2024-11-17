17.11.2024 11:46 Рита Парфенова

Харків має стати енергетично незалежним, – Ігор Терехов

Енергетична незалежність — ключовий елемент нової економічної моделі Харкова, яку зараз розробляють провідні українські та міжнародні експерти.



Фото: ХМР

Про це під час зустрічі зі студентами розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.

Він підкреслив, що стабільність тарифів на комунальні послуги та підтримка безкоштовного проїзду напряму залежать від доступності енергоресурсів.

«Дуже хочу, щоб Харків мав власну енергогенерацію. Від цього залежать ціни на товари, тарифи на комунальні послуги, безкоштовний проїзд та багато інших речей. Ви бачите, як різко підвищується вартість електроенергії. Це впливає на роботу нашого бізнесу, на ціноутворення товарів та послуг. Тому для нас дуже важливо, щоб Харків був енергонезалежним і мав нижчі тарифи, ніж в інших містах», – зазначив Ігор Терехов.

Міжнародна співпраця є важливим фактором у цьому процесі. За словами міського голови, робота з міжнародними партнерами триває постійно, і їх підтримка відіграє важливу роль у розвитку Харкова. Ця стратегія має на меті не лише зміцнення економіки міста, але й підвищення якості життя його мешканців.

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Раніше РЕДПОСТ писав про зустріч мера Харкова Ігоря Терехова зі студентами.