17.11.2024 11:06 Рита Парфенова

Військові рф обстріляли прикордонні села Харківщини

Вранці 17 листопада, російська армія завдала авіаудару по прикордонних населених пунктах Золочівської громади.

За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, о 9:10 окупанти використали керовані авіабомби, повідомляє РЕДПОСТ.

Подробиці обстрілів:

три бомби вибухнули поблизу села Баранівка;

одна бомба вразила околиці села Стогнії.

На даний момент відомостей про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходило.

Оперативна інформація уточнюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протяягом доби ворог завдав серії ударів із використанням керованих авіабомб (КАБ) та безпілотників, спричинивши руйнування житлової інфраструктури та травмування цивільних.