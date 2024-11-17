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17.11.2024  11:06   Рита Парфенова

Військові рф обстріляли прикордонні села Харківщини

Вранці 17 листопада, російська армія завдала авіаудару по прикордонних населених пунктах Золочівської громади.

вибух

За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, о 9:10 окупанти використали керовані авіабомби, повідомляє РЕДПОСТ.

Подробиці обстрілів:

  • три бомби вибухнули поблизу села Баранівка;
  • одна бомба вразила околиці села Стогнії.

На даний момент відомостей про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходило.

Оперативна інформація уточнюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протяягом доби ворог завдав серії ударів із використанням керованих авіабомб (КАБ) та безпілотників, спричинивши руйнування житлової інфраструктури та травмування цивільних.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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