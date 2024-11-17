Військові рф обстріляли прикордонні села Харківщини

Вранці 17 листопада, російська армія завдала авіаудару по прикордонних населених пунктах Золочівської громади.
За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, о 9:10 окупанти використали керовані авіабомби, повідомляє РЕДПОСТ.
На даний момент відомостей про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходило.
Оперативна інформація уточнюється.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протяягом доби ворог завдав серії ударів із використанням керованих авіабомб (КАБ) та безпілотників, спричинивши руйнування житлової інфраструктури та травмування цивільних.
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