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17.11.2024  08:32   Рита Парфенова

Російські війська продовжують бити по Харківщині КАБами та безпілотниками

Минулої доби Харківська область знову опинилася під прицілом російської армії.


Наслідки авіаудару по селу Осинове Куп’янської громади
Фото: Поліція Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, ворог завдав серії ударів із використанням керованих авіабомб (КАБ) та безпілотників, спричинивши руйнування житлової інфраструктури та травмування цивільних.

Зафіксовано руйнації

  • 17 листопада о 03:10, російські військові скинули дві керовані авіабомби на відкриту місцевість поблизу сіл Одноробівка та Ковалі;
  • 17 листопада о 03:00, село Черкаська Лозова, Малоданилівська ТГ, Харківський район. Обстріл КАБ пошкодив дах та вікна приватного будинку;
  • 17 листопада о 02:00, селище Рогань, Роганська ТГ, Харківський район. У результаті удару безпілотника "Шахед" пошкоджено п’ять житлових будинків і один автомобіль;
  • 16 листопада о 22:35, авіаудар керованою авіабомбою по відкритій місцевості поблизу села Уди, Золочівська громада;
  • 16 листопада о 15:35, російська авіація завдала чотири удари КАБами по Золочівській громаді. Бомби впали на околиці сіл Костянтинівка, Стогнії, Одноробівка та Тимофіївка;
  • 16 листопада о 12:00, село Осинове, Куп'янська ТГ, Куп'янський район. Унаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено один приватний будинок. Постраждали троє осіб: дві жінки віком 62 і 66 років та 75-річний чоловік.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ворог обстріляв бригаду екстреної медичної допомоги.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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