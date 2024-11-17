17.11.2024 08:32 Рита Парфенова
Російські війська продовжують бити по Харківщині КАБами та безпілотниками
Минулої доби Харківська область знову опинилася під прицілом російської армії.
Наслідки авіаудару по селу Осинове Куп’янської громади
Фото: Поліція Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на ХОВА, ворог завдав серії ударів із використанням керованих авіабомб (КАБ) та безпілотників, спричинивши руйнування житлової інфраструктури та травмування цивільних.
Зафіксовано руйнації
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17 листопада о 03:10, російські військові скинули дві керовані авіабомби на відкриту місцевість поблизу сіл Одноробівка та Ковалі;
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17 листопада о 03:00, село Черкаська Лозова, Малоданилівська ТГ, Харківський район. Обстріл КАБ пошкодив дах та вікна приватного будинку;
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17 листопада о 02:00, селище Рогань, Роганська ТГ, Харківський район. У результаті удару безпілотника "Шахед" пошкоджено п’ять житлових будинків і один автомобіль;
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16 листопада о 22:35, авіаудар керованою авіабомбою по відкритій місцевості поблизу села Уди, Золочівська громада;
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16 листопада о 15:35, російська авіація завдала чотири удари КАБами по Золочівській громаді. Бомби впали на околиці сіл Костянтинівка, Стогнії, Одноробівка та Тимофіївка;
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16 листопада о 12:00, село Осинове, Куп'янська ТГ, Куп'янський район. Унаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено один приватний будинок. Постраждали троє осіб: дві жінки віком 62 і 66 років та 75-річний чоловік.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині ворог обстріляв
бригаду екстреної медичної допомоги.
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