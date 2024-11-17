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17.11.2024  08:23   Рита Парфенова

В Україні вводяться екстрені відключення електроенергії через масовані атаки

Росія здійснює масштабний удар по енергетичній інфраструктурі України.

В Україні вводяться екстрені відключення електроенергії через масовані атаки

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, атаки спрямовані на об’єкти генерації та передачі електроенергії в різних регіонах країни, повідомляє РЕДПОСТ.

«Відбувається чергова масована атака на енергосистему. Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії», – зазначив Галущенко у Facebook..

Міністр додав, що на місцях, де це можливо, вже працюють енергетики та служби порятунку, ліквідуючи наслідки атак.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у неділю, 17 листопада, через ремонтні роботи частково буде знеструмлено один з районів Харкова.

Тэги:  відключення світла, ракетний удар
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