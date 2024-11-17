В Україні вводяться екстрені відключення електроенергії через масовані атаки

Росія здійснює масштабний удар по енергетичній інфраструктурі України.
Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, атаки спрямовані на об’єкти генерації та передачі електроенергії в різних регіонах країни, повідомляє РЕДПОСТ.
«Відбувається чергова масована атака на енергосистему. Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії», – зазначив Галущенко у Facebook..
Міністр додав, що на місцях, де це можливо, вже працюють енергетики та служби порятунку, ліквідуючи наслідки атак.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у неділю, 17 листопада, через ремонтні роботи частково буде знеструмлено один з районів Харкова.
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