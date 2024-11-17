17.11.2024 08:56 Рита Парфенова

Зведення з фронту: Харківський та Куп’янський напрямки під натиском ворога

Протягом останньої доби російські війська активно вели штурмові дії на Харківському та Куп’янському напрямках, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Противник задіяв авіацію для підтримки своїх наземних атак, проте успіху не досяг.

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Російські війська шість разів атакували в районах населених пунктів Вовчанськ та Стрілеча, проте п’ять штурмів завершилися невдачею для окупантів, заазначили в ХОВА. Сили оборони впевнено утримують свої позиції, завдаючи ворогу втрат.

Куп’янський напрямок

На цьому напрямку ворог здійснив десять атак, особливо зосередившись на районах поблизу сіл Піщане, Колісниківка, Кругляківка та Загризове. Українські підрозділи відбили дев’ять штурмів, не дозволивши окупантам досягти тактичних цілей. Противник продовжує активно використовувати авіацію.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протяягом доби ворог завдав серії ударів із використанням керованих авіабомб (КАБ) та безпілотників, спричинивши руйнування житлової інфраструктури та травмування цивільних.