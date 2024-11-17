Ігор Терехов вітає молодь Харкова з Днем студента

Харківський міський голова Ігор Терехов вітає харків’ян з Днем студента, який відзначають сьогодні, 17 листопада.
Привітання міського голови Ігоря Терехова з Днем студента опубліковано на сторінці ХМР у телеграмі, передає РЕДПОСТ.
«Харків завжди був студентською столицею України, осередком інтелектуального життя та прогресивної молоді. Попри тяжкі воєнні часи, атаки ворога по харківським вишам і залякування цивільного населення, наші студенти демонструють неабияку витримку, непохитну віру в перемогу та мають надію на краще майбутнє.
Ви, студенти, доводите, що незламність харків’ян, їхню жагу до знань і самовдосконалення неможливо здолати ні обстрілами, ні темрявою. І вже в недалекому майбутньому, переконаний, ми разом відновимо і наше рідне місто, і всю Україну!
Нехай перед вами відкриваються нові горизонти й можливості, а студентське життя буде сповнене цікавими подіями і незабутніми емоціями! Бажаю вам невичерпного ентузіазму, удачі та мирного неба!» - говориться у привітанні.
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Раніше РЕДПОСТ писав про зустріч мера Харкова Ігоря Терехова зі студентами.
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