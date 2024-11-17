    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов вітає молодь Харкова з Днем студента
17.11.2024  09:18   Рита Парфенова

Ігор Терехов вітає молодь Харкова з Днем студента

Харківський міський голова Ігор Терехов вітає харків’ян з Днем студента, який відзначають сьогодні, 17 листопада.


Фото: РЕДПОСТ

Привітання міського голови Ігоря Терехова з Днем студента опубліковано на сторінці ХМР у телеграмі, передає РЕДПОСТ.

«Харків завжди був студентською столицею України, осередком інтелектуального життя та прогресивної молоді. Попри тяжкі воєнні часи, атаки ворога по харківським вишам і залякування цивільного населення, наші студенти демонструють неабияку витримку, непохитну віру в перемогу та мають надію на краще майбутнє.

Ви, студенти, доводите, що незламність харків’ян, їхню жагу до знань і самовдосконалення неможливо здолати ні обстрілами, ні темрявою. І вже в недалекому майбутньому, переконаний, ми разом відновимо і наше рідне місто, і всю Україну!

Нехай перед вами відкриваються нові горизонти й можливості, а студентське життя буде сповнене цікавими подіями і незабутніми емоціями! Бажаю вам невичерпного ентузіазму, удачі та мирного неба!» - говориться у привітанні.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про зустріч мера Харкова Ігоря Терехова зі студентами.

 

Тэги:  вітання, ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.10 Суспільство Доктор Комаровський святкує день народження 27.09 Освіта У Харкові відзначені кращі працівники освіти міста   03.08 Влада Ігор Терехов привітав з днем народження Героя України Іллю Гельфгата
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 