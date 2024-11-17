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17.11.2024  09:39   Рита Парфенова

На Харківщині діє графік аварійних відключень (оновлено)

Введено графіки аварійних відключень електроенергії у Харківській області.


Фото: Харківоблнерго

UPD 11.00 Скасовано застосування графіку аварійних відключень.

Як повідомили РЕДПОСТ в АТ «Харківобленерго», у неділю, 17 жовтня, у Харківській області  запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.

«У зв’язку з напруженою ситуацією в енергосистемі, на території регіону введено графік аварійних відключень електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Постачальник послуги просить з розумінням поставитися до цих тимчасових вимушених заходів. Це необхідно для стабілізації роботи енергосистеми та забезпечення електропостачання критично важливих об’єктів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у неділю, 17 листопада, через ремонтні роботи частково буде знеструмлено один з районів Харкова.

Тэги:  відключення світла, харків
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