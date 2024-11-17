17.11.2024 09:49 Рита Парфенова

Потяги з Харкова до Одеси затримуються через масований ракетний удар (оновлено)

Укрзалізниця повідомляє про затримки через знеструмлення залізничних ділянок.

UPD 10.20 Усі пасажирські поїзди відновили рух

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрзалізницю, внаслідок масованих ворожих обстрілів знеструмлено низку залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.

Станом на цей час із затримкою курсують такі пасажирські поїзди:

№51 Запоріжжя – Одеса;

№207 Харків – Одеса;

№25/135 Ясіня, Чернівці – Одеса;

№78 Ковель – Одеса;

№87 Запоріжжя – Ковель;

№59 Харків – Одеса.

На ділянки вже направлені резервні тепловози для забезпечення відновлення руху.

Оновлений список затримок можна переглянути на офіційному сайті Укрзалізниці: uz-vezemo.uz.gov.ua.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що введено графіки аварійних відключень електроенергії у Харківській області.