    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Потяги з Харкова до Одеси затримуються через масований ракетний удар (оновлено)
17.11.2024  09:49   Рита Парфенова

Потяги з Харкова до Одеси затримуються через масований ракетний удар (оновлено)

Укрзалізниця повідомляє про затримки через знеструмлення залізничних ділянок.

потяг укрзалізниці

UPD 10.20 Усі пасажирські поїзди відновили рух

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрзалізницю, внаслідок масованих ворожих обстрілів знеструмлено низку залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.

Станом на цей час із затримкою курсують такі пасажирські поїзди:

  • №51 Запоріжжя – Одеса;
  • №207 Харків – Одеса;
  • №25/135 Ясіня, Чернівці – Одеса;
  • №78 Ковель – Одеса;
  • №87 Запоріжжя – Ковель;
  • №59 Харків – Одеса.

На ділянки вже направлені резервні тепловози для забезпечення відновлення руху.

Оновлений список затримок можна переглянути на офіційному сайті Укрзалізниці: uz-vezemo.uz.gov.ua.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що введено графіки аварійних відключень електроенергії у Харківській області.

Тэги:  укрзалізниця, потяг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.11 Дороги та транспорт Чотирилапа героїня Харкова: службова собака Укрзалізниці отримала нагороду (відео) 11.11 Дороги та транспорт Ще у одному потязі з Харкова буде дитячий вагон 22.10 Дороги та транспорт Система продажу квитків працює в штатному режимі - Укрзалізниця
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 