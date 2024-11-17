Потяги з Харкова до Одеси затримуються через масований ракетний удар (оновлено)

Укрзалізниця повідомляє про затримки через знеструмлення залізничних ділянок.
UPD 10.20 Усі пасажирські поїзди відновили рух
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрзалізницю, внаслідок масованих ворожих обстрілів знеструмлено низку залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.
На ділянки вже направлені резервні тепловози для забезпечення відновлення руху.
Оновлений список затримок можна переглянути на офіційному сайті Укрзалізниці: uz-vezemo.uz.gov.ua.
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