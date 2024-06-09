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09.06.2024  18:37   Рита Парфенова

Прикордонники Харківщини ліквідували позиції та транспорт окупантів на Вовчанському напрямку

Підрозділи БПЛА Держприкордонслужби України щоденно працюють над знешкодженням живої сили та техніки російських окупантів.

сталевий кордон

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.

У складі Сил оборони України підрозділи Держприкордонслужби продовжують боротьбу з загарбниками, виганяючи їх з української землі.

Відео вдалої операції дивиться тут.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».

 

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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