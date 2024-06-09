09.06.2024 18:37 Рита Парфенова

Прикордонники Харківщини ліквідували позиції та транспорт окупантів на Вовчанському напрямку

Підрозділи БПЛА Держприкордонслужби України щоденно працюють над знешкодженням живої сили та техніки російських окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.

У складі Сил оборони України підрозділи Держприкордонслужби продовжують боротьбу з загарбниками, виганяючи їх з української землі.

Відео вдалої операції дивиться тут.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».