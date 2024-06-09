Прикордонники Харківщини ліквідували позиції та транспорт окупантів на Вовчанському напрямку

Підрозділи БПЛА Держприкордонслужби України щоденно працюють над знешкодженням живої сили та техніки російських окупантів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.
У складі Сил оборони України підрозділи Держприкордонслужби продовжують боротьбу з загарбниками, виганяючи їх з української землі.
Відео вдалої операції дивиться тут.
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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».
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