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09.06.2024  19:39   Рита Парфенова

Вранці у Харкові зупинили нетверезу жінку за кермом

Рівень алкоголю в організмі водійки майже в 12 разів перевищував норму.

драгер

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

9 червня близько 10-ї години на вулиці Шевченка патрульні зупинили автомобіль Suzuki через порушення ПДР. Під час розмови з водійкою поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували пройти відповідний огляд.

Огляд на стан сп'яніння було проведено за допомогою приладу Drager, який показав 2,57 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму більш ніж у 12 разів. Крім того, під час перевірки документів з’ясувалося, що водійка була позбавлена права керування транспортними засобами за рішенням суду.

На порушницю патрульні склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння) та ч. 5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники харківської поліції упродовж доби оперативно опрацювали 1157 повідомлень від громадян.

Тэги:  водій, харків
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