09.06.2024 19:43 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова КАБами

Близько п'ятої години дня російський агресор завдав по Харкову ударів керованими авіабомбами.



Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, внаслідок удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) пошкоджено чотири приватних будинки, паркан, гараж і один автомобіль.

На щастя, цього разу обійшлося без загиблих та поранених.

За уточненими даними ХОВА, окупанти вдарили по відкритій території між приватними будинками.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що черговий «приліт» російських бомб був по району приватної житлової забудови Харкова.