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09.06.2024  19:43   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова КАБами

Близько п'ятої години дня російський агресор завдав по Харкову ударів керованими авіабомбами.


Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, внаслідок удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) пошкоджено чотири приватних будинки, паркан, гараж і один автомобіль.

На щастя, цього разу обійшлося без загиблих та поранених.

За уточненими даними ХОВА, окупанти вдарили по відкритій території між приватними будинками.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що черговий «приліт» російських бомб був по району приватної житлової забудови Харкова.

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии, ігор терехов
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