Ігор Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова КАБами

Близько п'ятої години дня російський агресор завдав по Харкову ударів керованими авіабомбами.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, внаслідок удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) пошкоджено чотири приватних будинки, паркан, гараж і один автомобіль.
На щастя, цього разу обійшлося без загиблих та поранених.
За уточненими даними ХОВА, окупанти вдарили по відкритій території між приватними будинками.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що черговий «приліт» російських бомб був по району приватної житлової забудови Харкова.
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