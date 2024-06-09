Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Харкові

Близько п'ятої години дня 9 червня російські військові завдали авіаудар по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста.
«Приліт» по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється», – написав він у своєму телеграм-каналі.
У пресслужбі ХОВА додали, що військові рф обстріляли Харків керованими авіабомбами. На місці прильоту виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини з боку російських військових.
Комментариев: 0
Сьогодні легше буде виконувати поточну роботу, скористайтеся цим, щоб розібрати завали. Рішучість доречна і в коханні – зірки орієнтовані на конкретний результат.
У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами.
За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.
влажность:
давление:
ветер: