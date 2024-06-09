09.06.2024 17:46 Рита Парфенова

Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Харкові

Близько п'ятої години дня 9 червня російські військові завдали авіаудар по Харкову.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста.

«Приліт» по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється», – написав він у своєму телеграм-каналі.

У пресслужбі ХОВА додали, що військові рф обстріляли Харків керованими авіабомбами. На місці прильоту виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини з боку російських військових.