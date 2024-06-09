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09.06.2024  09:04   Рита Парфенова

Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 9 червня

Одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини з боку російських військових.


8 червня близько 15:45 військові рф вдарили двома ракетами по селу Хотімля Чугуївського району
Фото: Прокуратура Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужбу ХОВА.

Обстріли прикордонних та прифронтових районів Харківщини з боку Росії тривають. Ворожі війська застосовують авіацію, артилерію, міномети, безпілотники та РСЗВ проти мирного населення. Зруйновані навчальні заклади, магазини та житлові будинки.

Зафіксовані руйнування:

  • с. Руські Тишки: 8 червня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено будівлю амбулаторії;
  • с. Дубівка: 8 червня о 16:00 внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки та автомобіль;
  • с. Нова Козача: 8 червня близько 16:40 внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки;
  • с. Дубівка: 8 червня внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння;
  • с. Петро-Іванівка: 8 червня о 09:00 внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарську споруду;
  • м. Куп’янськ: 8 червня о 09:50 внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено житлові будинки;
  • с. Дворічна: 8 червня внаслідок обстрілу поранена 55-річна жінка;
  • с. Хотімля: 8 червня близько 15:45 внаслідок авіаційного обстрілу двома КАБами пошкоджено ліцей, приватні будинки та магазин. Загинув 41-річний чоловік, поранено двох жінок віком 43 та 35 років;
  • с. Лосівка: 8 червня близько 16:00 внаслідок удару керованими авіабомбами пошкоджено приватні будинки, гараж та господарські споруди;
  • с. Дворічанське, Куп’янський район. 8 червня близько 18:00 внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка;
  • с. Борова, Ізюмський район. 9 червня 00:35 внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі здійснили огляди місць подій, задокументували злочини російських військових та відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією Росії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 16 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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