Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 9 червня

Одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини з боку російських військових.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужбу ХОВА.
Обстріли прикордонних та прифронтових районів Харківщини з боку Росії тривають. Ворожі війська застосовують авіацію, артилерію, міномети, безпілотники та РСЗВ проти мирного населення. Зруйновані навчальні заклади, магазини та житлові будинки.
На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі здійснили огляди місць подій, задокументували злочини російських військових та відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією Росії.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 16 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.
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