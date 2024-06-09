09.06.2024 08:25 Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники ліквідували шість пожеж, які спричинили окупанти

Протягом минулї доби рятувальники 16 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили 6 пожеж у Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області, які всі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Вранці ворог завдав удару по м. Куп'янськ, що спричинило пожежу на даху будівлі котельні, охопивши площу 250 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені відділення служби порятунку, вогнеборці добровільної пожежної команди сел. Ківшарівка та медичний розрахунок ДСНС. Пожежу вдалося ліквідувати спільними зусиллями, жертв та постраждалих немає.

Удень російські війська скинули дві авіабомби на с. Хотімля Чугуївського району, що спричинило загоряння конструктивних елементів даху навчального закладу на площі 10 кв.м. Пожежу швидко ліквідував підрозділ ДСНС, проте внаслідок цього інциденту загинула одна людина і ще одна постраждала.

Зранку в Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території – загорілися відходи з пластмасу та поліетиленова плівка. Полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі, охопивши площу близько 1800 кв.м. Частково пошкоджені три будівлі, з яких дві – станції технічного обслуговування. О 10:00 пожежу було локалізовано, а о 16:50 – повністю ліквідовано. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, включаючи гаражний кооператив. На місці події працювало 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників. Жертв та постраждалих немає.

Протягом доби з 8 по 9 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, які включають:

16 на ліквідацію пожеж, з яких 6 спричинені ворожими обстрілами;

11 на допомогу населенню;

1 на перевірку внаслідок обстрілу;

2 інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС було вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Евакуація населення з прикордонних населених пунктів продовжувалася за участю рятувальників, поліцейських, волонтерів та представників місцевих громад. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів було евакуйовано 11719 осіб, серед яких 914 дітей та 265 маломобільних осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ситуація на Харківському та Куп'янському напрямках залишається складною, але Сили оборони героїчно стримують атаки ворога, завдають противнику втрат та роблять все від себе залежне, аби не дозволити окупантам досягти якихось успіхів.