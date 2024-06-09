Тактичного успіху на Харківському напрямку ворог не має

Ситуація на обох напрямках залишається складною, але Сили оборони героїчно стримують атаки ворога, завдають противнику втрат та роблять все від себе залежне, аби не дозволити окупантам досягти якихось успіхів.
Фото ілюстративне
Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
Протягом доби бойові дії відбувалися в районах Липців, Вовчанська та Глибокого. Результатом їх стали завдані окупанту втрати у живій силі та техніці. Тобто без тактичних успіхів для ворога.
Українські захисники відбивали атаки російських військ в районах населених пунктів Синьківка, Невське, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 червня близько 15:45 російські військовослужбовці обстріляли село Хотімля Чугуївського району.
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Сьогодні легше буде виконувати поточну роботу, скористайтеся цим, щоб розібрати завали. Рішучість доречна і в коханні – зірки орієнтовані на конкретний результат.
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