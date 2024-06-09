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09.06.2024  08:07   Рита Парфенова

Тактичного успіху на Харківському напрямку ворог не має

Ситуація на обох напрямках залишається складною, але Сили оборони героїчно стримують атаки ворога, завдають противнику втрат та роблять все від себе залежне, аби не дозволити окупантам досягти якихось успіхів.

війна в україні
Фото ілюстративне

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Протягом доби бойові дії відбувалися в районах Липців, Вовчанська та Глибокого. Результатом їх стали завдані окупанту втрати у живій силі та техніці. Тобто без тактичних успіхів для ворога.

Куп’янський напрямок

Українські захисники відбивали атаки російських військ в районах населених пунктів Синьківка, Невське, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 червня близько 15:45 російські військовослужбовці обстріляли село Хотімля Чугуївського району.

Тэги:  війна, генштаб, харків, агрессия россии
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