09.06.2024 07:30 Рита Парфенова

9 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.





Свято було започатковане у 1980 році Указом Президії Верховної Ради СРСР і плавно перенеслося до календаря українських свят.



Легка промисловість, безсумнівно, одна з найближчих до споживача та покупця галузей промисловості. Основними підгалузями легкої промисловості традиційно називають текстильну, швейну, шкіряну, хутряну, взуттєву промисловості, а також виробництво штучних шкір та полімерно-плівкових матеріалів.

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Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності. «Друг – це та людина, яка знає про вас все і не перестає при цьому любити вас», – говорив американський письменник Елберт Грін Хаббард.



Можливо, це свято для когось стане чудовим приводом для того, щоб знову, через якийсь час, зателефонувати або написати старим-добрим друзям, а потім зібратися галасливою дружною компанією та поділитися гарними новинами та приємними спогадами.



До речі, дружбі присвячене ще одне міжнародне свято, яке відзначається 30 липня.



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Починаючи з 2008 року, 9 щорічно відзначається Міжнародний день акредитації.



Акредитація, акредитування (франц. accrediter) походить від латинського «ad» – «к, для» та «credere» – «вірити», тобто підтвердити своє уповноваження та поручитися, що дії уповноваженого не виходитимуть із призначеного кола.



Іншими словами, це процес, в результаті підтверджується, що діям будь-якої особи або організації варто довіряти, а послуги, що їм надаються, відповідають певному стандарту.



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Міжнародний день архівів, що відзначається щорічно 9 червня, було започатковано Міжнародною радою архівів (МСА) у листопаді 2007 року на Генеральній асамблеї в Квебеку (Канада).



Дата для свята була обрана не випадково – саме цього дня 1948 року рішенням ЮНЕСКО і під її егідою було засновано Міжнародну раду архівів. Це професійна організація світової архівної спільноти, що сприяє збереженню, розвитку та використанню світової архівної спадщини. Вона є нейтральною неурядовою організацією, яку фінансують її члени з багатьох архівів по всьому світу.



На сьогоднішній день у МСА близько 1,5 тисячі членів з більш ніж 190 країн. Діяльність організації спрямована на вирішення питань ефективного управління архівами та збереження, обробки та використання архівної спадщини у світі через встановлення міжнародних стандартів та підвищення кваліфікації архівістів, а також забезпечення доступу до архівів через здійснення діалогу між архівістами, політиками, підприємцями та простими користувачами архівів.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.



Існувала прикмета, що на Кирилов день сонце віддає землі усю свою силу. Саме тому, цього дня проводили велику кількість обрядів, покликаних задобрити сонце і отримати багатий врожай.



За Юліанським календарем, 9 червня Православна церква вшановує пам’ять мучениці Феодори Олександрійської. Цей день називають Федориним.



У минулі часи в цей день жінкам та дівчатам забороняли багато розмовляти. Вважалося, що нестримна розмова може викликати лихо.



Вважали, що Федорин день треба присвятити роботі, мовляв, зроблене повернеться сторицею. А якщо «прогуляти», то все вкриється бур’яном.



А от у хаті не прийнято було мити підлогу чи замітати. За повір'ям, під віником завжди живе домовик. Вважається, що якщо розпочати прибирання цього дня, можна разом зі сміттям винести з дому і щастя.



Казали, що сни в ніч проти 9 червня можуть бути пророчими. Головне, нікому не розповідати про те, що наснилося.

Також цього дня

У 1781 році народився Джордж Стефенсон, на англійський манер – Стівенсон, англійський винахідник, творець одного з перших паровозів і будівельник першої залізниці Дарлінгон-Стоктон.



1822 – Чарльз Грем отримує перший патент на вставну щелепу.



1904 – перший концерт дав Лондонський симфонічний оркестр, визнаний згодом одним із найкращих у світі.



1908 – вперше в повітрі врятовано людину, у якої не розкрився парашут. Героїнями стають жінки: Доллі Шепард рятує життя Лоле Мей, зумівши приземлитися разом із нею однією парашуті. До питання про жіночу дружбу...



1934 – вперше на екрані з'явилося знамените каченя Дональд Дак у мультфільмі The Wise Little Hen (Розумна курочка). Він виник з голосу актора, що так смішно наслідував птахів, що Уолт Дісней звернув на нього увагу. Вперше Дональд виступив безіменно, в аматорському благодійному концерті, який вів Міккі Маус. Каченя вийшло на сцену з художнім читанням, але його освистали. Він розлютився, і звідси почав розвиватися його злісний, запальний, дратівливий характер. Популярності Дональда сприятиме те, що глядачі виявлять у ньому подібність із міністром внутрішніх справ США Гарольдом Айксом на прізвисько Старий Грубіян. Багато хто навіть сперечатиметься, хто кому наслідує – міністр Даку чи навпаки.



1961 – народився Майкл Джей Фокс, американський актор, який прославився трилогією «Назад у майбутнє».



1963 – народився Джонні Депп, голлівудський актор, він же Капітан Джек Горобець, Плакса та Суїні Тодд.



1981 – народилася Наталі Портман, ізраїльсько-американська актриса, яка з 13 років «рвала зал» у ролі подружки суворого Леона-кіллера, а до 30 років відхопила «Оскара» за роль шизофренічної прими-балерини з «Чорного лебедя».



1994 – президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград).



1995 – у Сочі президент України Леонід Кучма та президент Росії Борис Єльцин підписали договір про поділ Чорноморського флоту.



2009 – українська прем'єра та кінотетральний реліз фільму «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак).

У Харкові...

9 червня 1805 «о п'ятій годині пополудні раптово стала жорстока, яка тільки може бути, буря з дощем. Ця буря перекинула кам'яних (!) лавок 12 з-поміж тих, що знаходяться на нижній частині міста поблизу річки Лопань ... »



1941 – на Харківському велозаводі виготовлено два перші дослідні зразки триколісного вантажного велосипеда. Він розрахований на вантаж вагою 60 кілограмів. Спереду між двома колесами на ресорах змонтовано кузов, заднє колесо – звичайне. Такі веломашини у Радянському Союзі ще не випускалися.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Іван, Кирило, Маріанна, Марія, Марта, Марфа, Олександр, Олексій, Рафаель, Фекла, Ян.



за Юліанським календарем: Анастасія, Діана, Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Федір.