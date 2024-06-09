Про відключення світла в Харкові розповіли в Укренерго

У неділю, 9 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.
«Усі обленерго будуть застосовувати графіка погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні Укренерго.
Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 8 до 14 червня включно.
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