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09.06.2024  09:38   Рита Парфенова

Про відключення світла в Харкові розповіли в Укренерго

У неділю, 9 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.

відключення світла

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.

«Усі обленерго будуть застосовувати графіка погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні Укренерго.

Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 8 до 14 червня включно.

 

Тэги:  відключення світла, харків
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