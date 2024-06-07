07.06.2024 17:15

Жителям Харкова та області представили оновлені графіки відключення світла

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 8 до 14 червня включно.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харьковобленерго».

Зазначається, що фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.

У таблиці червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

До якої групи належить вулиця абонента, можливо подивитися за посиланням.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлюють будинок, який постраждав від ворожих обстрілів.