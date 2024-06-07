07.06.2024 17:43 Рита Парфенова

Пограбував харківську продавчиню: злодія затримано

Поліцейські Харкова оперативно затримали юнака, який у магазині відібрав мобільний телефон продавчині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Інцидент стався 4 червня близько 14:50 на вулиці Зубарєва в Індустріальному районі, коли жінка працювала в магазині. Зловмисник відібрав телефон у продавчини та втік.

Потерпіла, 45-річна жінка, негайно звернулася до поліції після нападу. Поліція Харкова оперативно втрутилася після того, як жінка втратила свій мобільний телефон.

Після проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника та доставили його до поліцейського відділку для розслідування. Згодом виявилося, що це 19-річний житель Індустріального району.

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Раніше РЕДПОСТ писав, у Харкові поліція затримала зловмисника, який нападав на продавчинь магазинів і відбирав у них матеріальні цінності.