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07.06.2024  17:43   Рита Парфенова

Пограбував харківську продавчиню: злодія затримано

Поліцейські Харкова оперативно затримали юнака, який у магазині відібрав мобільний телефон продавчині.

грабіжник

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Інцидент стався 4 червня близько 14:50 на вулиці Зубарєва в Індустріальному районі, коли жінка працювала в магазині. Зловмисник відібрав телефон у продавчини та втік.

Потерпіла, 45-річна жінка, негайно звернулася до поліції після нападу. Поліція Харкова оперативно втрутилася після того, як жінка втратила свій мобільний телефон.

Після проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника та доставили його до поліцейського відділку для розслідування. Згодом виявилося, що це 19-річний житель Індустріального району.

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Раніше РЕДПОСТ писав, у Харкові поліція затримала зловмисника, який нападав на продавчинь магазинів і відбирав у них матеріальні цінності.

Тэги:  пограбування, харків, крадіжка
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