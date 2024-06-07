07.06.2024 18:24 Рита Парфенова

Мешканець Харківщини будував кар'єру при окупантах, а отримав тюремний вирок

Колаборанта, який активно працював у складі "правоохоронних" органів під час окупації Куп'янщини, було засуджено до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час вторгнення російської федерації до Куп'янська, місцевий мешканець у віці 57 років добровільно приєднався до окупаційних правоохоронних органів. До цього він працював в поліції, але влітку 2022 року взяв на себе обов'язки «и. о. полицейского взвода патрульной службы Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

Колаборант виконував обов'язки на блокпостах, що перебували під контролем РФ, забезпечуючи охорону та контрольно-пропускний режим будівлі та її прилеглої території, що називалася «Управлением». За це йому виплачували зарплату в російських рублях.

Після визволення правоохоронці виявили його. На судовому засіданні він не визнав своєї провини, стверджуючи, що був утримуваний представниками окупаційних військ та його родині загрожували фізичним насильством, тому він погодився працювати на окупантів під тиском.

Проте докази, надані обвинуваченням, підтверджують його вину. Суд Червонозаводського району м. Харкова визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах протягом 10 років.

Зараз триває строк на апеляційне оскарження.

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