07.06.2024 18:55 Рита Парфенова

Як у Харкові вимикатимуть світло, розповіли в Укренерго

У суботу, 8 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.

«Усі обленерго будуть застосовувати графіка погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00», – йдеться у повідомленні Укренерго.

Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 8 до 14 червня включно.