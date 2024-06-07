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07.06.2024  19:38   

Велоспортсмени Харкова здобули купу медалей на Чемпіонаті України

Харківські велосипедисти потужно виступили на ЧУ з велоспорту на треку

ЧУ з велоспорту на треку

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Kharkiv Sport City, з 1 по 6 червня у Києві пройшов Чемпіонат України з велоспорту на відкритому треку серед молоді, юніорів та юніорок. Упродовж цього часу кращі велосипедисти з чотирнадцяти областей змагалися за медалі.

Харківська обласна збірна продемонструвала вражаючі результати, завоювавши 10 золотих, 3 срібні та 6 бронзових медалей. Найбільше до загального успіху сприяли Аріна Коротєєва, Богдан Данильчук, Валентин Варгаракин, Софія Ковтун і Єгор Коробов, які вибороли нагороди в різних видах змагань. Також на височині успіху стали Артем Білецький, Марина Романенко, Ігор Швайка та Кіра Дубініна.

ЧУ з велоспорту на треку

Ще чотири нагороди, з них дві вищої проби, вибороли харківські дівчата в рамках Всеукраїнських змагань.

Ще чотири нагороди, з них дві вищої проби, вибороли харківські дівчата в рамках Всеукраїнських змагань.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що плавчині Марина та Владислава Алексіїви здобули бронзові нагороди на етапі Кубка світу з артистичного плавання.

Тэги:  спорт, трек, харків
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