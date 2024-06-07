Велоспортсмени Харкова здобули купу медалей на Чемпіонаті України

Харківські велосипедисти потужно виступили на ЧУ з велоспорту на треку
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Kharkiv Sport City, з 1 по 6 червня у Києві пройшов Чемпіонат України з велоспорту на відкритому треку серед молоді, юніорів та юніорок. Упродовж цього часу кращі велосипедисти з чотирнадцяти областей змагалися за медалі.
Харківська обласна збірна продемонструвала вражаючі результати, завоювавши 10 золотих, 3 срібні та 6 бронзових медалей. Найбільше до загального успіху сприяли Аріна Коротєєва, Богдан Данильчук, Валентин Варгаракин, Софія Ковтун і Єгор Коробов, які вибороли нагороди в різних видах змагань. Також на височині успіху стали Артем Білецький, Марина Романенко, Ігор Швайка та Кіра Дубініна.
Ще чотири нагороди, з них дві вищої проби, вибороли харківські дівчата в рамках Всеукраїнських змагань.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що плавчині Марина та Владислава Алексіїви здобули бронзові нагороди на етапі Кубка світу з артистичного плавання.
Комментариев: 0
Гороскоп сприятливий для поточних справ та сфер, де потрібне вміння відстоювати свою позицію. У фінансах та коханні головне – зберегти, а не примножити.
Ранкові хмари швидко розійдуться, і вдень та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Опадів не прогнозується.
У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів.
влажность:
давление:
ветер: