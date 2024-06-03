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03.06.2024  16:59   Рита Парфенова

Плавчині Алексіїви присвятили свою перемогу Харкову

Марина та Владислава Алексіїви здобули бронзові нагороди на етапі Кубка світу з артистичного плавання.

Марина та Владислава Алексіїви здобули бронзові нагороди на етапі Кубка світу з артистичного плавання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Kharkiv Sport City.

На етапі Кубка світу з артистичного плавання в Мархамі, Канада, Владислава та Марина Алексіїви стали третіми у довільній програмі, набравши 242.1772 бала. Це вже другий раз у сезоні, коли вони піднімаються на подіум Кубка світу, вперше — в Парижі, де вони здобули срібло.

Цей успіх забезпечив їм місце у Суперфіналі Кубка світу, що відбудеться в Будапешті з 5 по 7 липня.

Після нагородження сестри висловили подяку всім, хто підтримував їх, і присвятили медалі рідному Харкову, що потерпає від обстрілів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що спортсмен з Харкова Айдер Абдураімов здобув ліцензію на Олімпіаду в Парижі.

Тэги:  спорт, плавання, харків
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