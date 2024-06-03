03.06.2024 16:26

Російські війська обстріляли газові мережі в Харківській області

Протягом вихідних російські війська обстріляли газові мережі в громадах Харківської області – Золочівській та Малоданилівській.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську філію «Газмережі».

В одному із сіл Золочівської громади внаслідок обстрілів пошкоджено розподільний газопровід низького тиску, який постачає газ до будинків. Фахівці Харківської філії «Газмережі» швидко відремонтували пошкоджену ділянку, не перериваючи газопостачання.

У Малоданилівській громаді окупанти перебили газопроводи житлових будинків і пошкодили обладнання. Частину ремонтних робіт вдалося виконати без припинення подачі газу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці повністю відновили газопостачання до усіх багатоквартирних будинків, які через нічний обстріл Слобідського району Харкова.