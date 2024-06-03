Про ситуацію в Харкові розповіли на засіданні Генасамблеї міст-володарів Призу Європи

1 червня в Любліні (Польща) відбулося засідання Генеральної Асамблеї міст-володарів Призу Європи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
У засіданні взяли участь представники Парламентської асамблеї Ради Європи та муніципалітетів з Німеччини, Франції, Іспанії та Польщі.
Харків представляла Олександра Чихладзе, голова постійного представництва міст-володарів Призу Європи в Україні та Почесний консул Грузії в Харкові. Вона ознайомила міжнародних партнерів з актуальною ситуацією в місті.
Учасники обговорили напрямки співпраці, кооперації та перспективні проєкти. Було також презентовано вебсайт Асоціації міст-володарів Призу Європи. Підсумком Генасамблеї стало підписання декларації та обрання міста Болеславіц для проведення наступного засідання президії.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на зустрічі Харківського міського голови Ігоря Терехова з членом Палати депутатів Італійської Республіки Джованні Кесслером сторони обговорили поточний стан справ та нагальні безпекові потреби Харкова.
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