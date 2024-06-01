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01.06.2024  19:50   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Харківʼяни чекають на закриття неба

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 1 червня, зустрівся з членом Палати депутатів Італійської Республіки Джованні Кесслером, передає РЕДПОСТ .

 
Сторони обговорили поточний стан справ та нагальні безпекові потреби Харкова. 
 
Ігор Терехов підкреслив важливість передачі місту сучасних систем протиповітряної оборони, враховуючи, що кількість населення Харкова сьогодні досягає 1,3 млн осіб. 
 
«Харківʼяни переважно залишаються в місті. Вони не розуміють, чому повинні залишати свій дім, і чекають на допомогу в питаннях закриття неба. Це основне. До того, ж я вважаю, що пріоритетне завдання всіх демократичних держав - підтримувати Україну, бо ми захищаємо спільні цінності. Не можна потурати нашому ворогу, треба взагалі унеможливити будь-який його вплив на міжнародне співтовариство», - зазначив міський голова. 
 
Своєю чергою Джованні Кесслер запевнив у повній солідарності Італії з українським народом та зазначив, що треба докласти максимум зусиль, аби допомогти Харкову вистояти. 
 
«Всі повинні розуміти важливість підтримки України - і у військовому, і в гуманітарному, і в політичному аспектах. І ми тут саме для того, аби дізнатися про ваші проблеми, про поточну ситуацію і в подальшому - допомогти», - зазначив Джованні Кесслер. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків долучився до Пакту вільних міст.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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