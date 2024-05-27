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27.05.2024  22:03   Рита Парфенова

Харків долучився до Пакту вільних міст

Харків долучився до Пакту вільних міст під час Саміту мерів Європи, який проходить у Братіславі.


Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Харківський міський голова Ігор Терехов у відеозверненні подякував за надану Харкову можливість стати членом цього  альянсу поряд із Лондоном, Брюсселем, Парижем, Прагою, Будапештом та іншими прогресивними містами.

Мер розповів, що з початку повномасштабного вторгнення в Харкові було пошкоджено 9 тис. будівель, а 150 тис. мешканців втратили своє житло. Збитки, завдані агресією рф, вже сягають понад 10 млрд дол.

«Всього цього можна було б уникнути, якби  партнери надали Харкову наявні у них сучасні системи ППО. Попри виклики, ми не тікаємо, а живемо та працюємо тут, у Харкові, відновлюємо пошкоджене та будуємо плани. Закликаю й надалі бути обʼєднаними заради стабільності, свободи, процвітання та, головне, безпеки своїх міст», - наголосив під час промови Ігор Терехов.

Харків долучився до Пакту вільних міст

Основні цілі членів Пакту вільних міст - захищати цінності свободи та демократії, обмінюватися досвідом і шукати вирішення спільних проблем.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшла зустріч міського голови Ігоря Терехова з керівником Представництва Данської ради у справах біженців (DRC) в Україні Джуліаном Закрзевські та регіональною менеджеркою з адміністративної та програмної діяльності організації в Харківській та Донецькій областях Рейчел Ді Сербо.

Тэги:  харків
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