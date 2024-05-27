Харків долучився до Пакту вільних міст під час Саміту мерів Європи, який проходить у Братіславі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
Харківський міський голова Ігор Терехов у відеозверненні подякував за надану Харкову можливість стати членом цього альянсу поряд із Лондоном, Брюсселем, Парижем, Прагою, Будапештом та іншими прогресивними містами.
Мер розповів, що з початку повномасштабного вторгнення в Харкові було пошкоджено 9 тис. будівель, а 150 тис. мешканців втратили своє житло. Збитки, завдані агресією рф, вже сягають понад 10 млрд дол.
«Всього цього можна було б уникнути, якби партнери надали Харкову наявні у них сучасні системи ППО. Попри виклики, ми не тікаємо, а живемо та працюємо тут, у Харкові, відновлюємо пошкоджене та будуємо плани. Закликаю й надалі бути обʼєднаними заради стабільності, свободи, процвітання та, головне, безпеки своїх міст», - наголосив під час промови Ігор Терехов.
Основні цілі членів Пакту вільних міст - захищати цінності свободи та демократії, обмінюватися досвідом і шукати вирішення спільних проблем.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшла зустріч міського голови Ігоря Терехова з керівником Представництва Данської ради у справах біженців (DRC) в Україні Джуліаном Закрзевські та регіональною менеджеркою з адміністративної та програмної діяльності організації в Харківській та Донецькій областях Рейчел Ді Сербо.
Комментариев: 0
Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними. Також день чудово підходить для ділових та фінансових операцій, розрахунків та отримання прибутку.
Ранок у Харкові розпочнеться з безхмарного неба, яке залишатиметься ясним протягом усього дня. Опади не прогнозуються.
Щороку 27 травня у світі відзначають День захисту від Сонця.
влажность:
давление:
ветер: