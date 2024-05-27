27.05.2024 20:32 Рита Парфенова

Наслідки авіаударів по Харкову 27 травня фіксують правоохоронці (фото)

Прокурори документують наслідки чергових російських авіаударів по Харкову, внаслідок яких одна людина загибла та 12 поранено.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, 27 травня приблизно о 16:15 російські збройні сили завдали авіаударів по Харкову.

У Холодногірському районі зафіксовано два влучання. Один з авіаційних боєприпасів впав приблизно за 20 метрів від входу на територію підприємства з виробництва солодощів. Другий боєприпас влучив у виробниче приміщення підприємства, що займалося виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств.

Внаслідок цього загинула 47-річна жінка, а 12 осіб отримали поранення. Загибла та постраждалі були працівниками зазначених підприємств.

У Шевченківському районі авіаційний боєприпас влучив біля проїжджої частини, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Попередні дані свідчать, що місто було атаковане трьома УМПБ Д-30 з території бєлгородської області росії.

Під процесуальним керівництвом Новобаварської та Шевченківської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях цих воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.