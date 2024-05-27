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27.05.2024  20:32   Рита Парфенова

Наслідки авіаударів по Харкову 27 травня фіксують правоохоронці (фото)

Прокурори документують наслідки чергових російських авіаударів по Харкову, внаслідок яких одна людина загибла та 12 поранено.

Новини Харкова: наслідки російських авіаударів 27 травня 20'24 року

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, 27 травня приблизно о 16:15 російські збройні сили завдали авіаударів по Харкову.

У Холодногірському районі зафіксовано два влучання. Один з авіаційних боєприпасів впав приблизно за 20 метрів від входу на територію підприємства з виробництва солодощів. Другий боєприпас влучив у виробниче приміщення підприємства, що займалося виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств.

Новини Харкова: наслідки російських авіаударів 27 травня 20'24 року

Внаслідок цього загинула 47-річна жінка, а 12 осіб отримали поранення. Загибла та постраждалі були працівниками зазначених підприємств.

Новини Харкова: наслідки російських авіаударів 27 травня 20'24 року

У Шевченківському районі авіаційний боєприпас влучив біля проїжджої частини, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Попередні дані свідчать, що місто було атаковане трьома УМПБ Д-30 з території бєлгородської області росії.

Під процесуальним керівництвом Новобаварської та Шевченківської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях цих воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

Новини Харкова: наслідки російських авіаударів 27 травня 20'24 року

Новини Харкова: наслідки російських авіаударів 27 травня 20'24 року

Новини Харкова: наслідки російських авіаударів 27 травня 20'24 року

Новини Харкова: наслідки російських авіаударів 27 травня 20'24 року

Новини Харкова: наслідки російських авіаударів 27 травня 20'24 року

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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